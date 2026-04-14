鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過22.04億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格74,796美元，24小時漲跌幅+5.77%；以太幣(ETH)現報價格2,392.07美元，24小時漲跌幅+9.25%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達22.04億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達20億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.74億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。
24小時跌幅：恩金幣(ENJ)24小時跌幅37.9%；UTK(UTK)24小時跌幅33.4%；Lido DAO(LDO)24小時跌幅17.2%。
近一週漲幅：JOE(JOE)近一週漲幅24.3%；C98(C98)近一週漲幅20.1%；Lista(LISTA)近一週漲幅19.6%。
近一週跌幅：恩金幣(ENJ)近一週跌幅82.9%；達世幣(DASH)近一週跌幅22.1%；DEXE(DEXE)近一週跌幅21.9%。
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