鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過22.04億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-04-14 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。

24小時跌幅：恩金幣(ENJ)24小時跌幅37.9%；UTK(UTK)24小時跌幅33.4%；Lido DAO(LDO)24小時跌幅17.2%。

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近一週漲幅：JOE(JOE)近一週漲幅24.3%；C98(C98)近一週漲幅20.1%；Lista(LISTA)近一週漲幅19.6%。