鉅亨網新聞中心 2026-04-14 15:40

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 與 Telegram 創辦人杜洛夫 (Pavel Durov) 近日公開抨擊 Meta(META-US) 旗下 WhatsApp 的隱私安全，稱其為「史上最大的消費欺詐」，並隨即宣布推出全新獨立加密聊天應用程式 XChat，旨在打造西方世界的「萬能 App」。

馬斯克的「萬能 App」第一塊拼圖？加密聊天應用XChat將上線(圖:shutterstock)

砲轟 WhatsApp：通訊巨頭間的信任危機

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這場爭端始於馬斯克在 X 平台上對一份指控 WhatsApp 未經授權訪問私人訊息的報告做出回應，他直言「不能信任 WhatsApp」。隨後，Telegram 執行長杜洛夫也加入戰局，批評 WhatsApp 的加密技術誤導了數十億使用者，並指控其會讀取用戶訊息並與第三方共享。

儘管 Meta 隨即反駁這些指控為「荒謬且錯誤」，強調 WhatsApp 已使用 Signal 協議進行端到端加密長達十年，但此番言論已讓用戶對通訊軟體的安全性產生疑慮。

XChat 登場：馬斯克版「超級應用」的雛形

在爭議聲中，馬斯克旗下的 X 平台宣布 XChat 將於 2026 年 4 月 17 日正式在 iOS App Store 全球上架，Android 版本則預計後續推出。

XChat 被外界戲稱為「馬斯克版微信」，其最大的特色在於不需要手機號碼註冊，而是直接綁定 X 帳號體系，實現無縫同步。

功能方面，XChat 除了提供文字、檔案傳輸及高達 481 人的大群聊外，還深度整合了 Grok AI 大模型，使用者可在聊天中直接調用 AI 規劃行程或處理文件。為了標榜安全性，XChat 採用 Rust 語言開發，並提供硬體級的「防截圖」、訊息「閱後即焚」以及「雙向撤回」等功能。

技術爭議：真加密還是行銷口號？

儘管 XChat 宣稱擁有頂尖的隱私保護，但其技術底層卻引發密碼學專家的質疑。與 Signal 不同，XChat 使用的是 Juicebox 協議。Signal 的金鑰儲存於使用者設備，平台無法解密訊息；而 XChat 則是將金鑰分片存放在 X 的伺服器上，這意味著 X 平台在面臨法律程序時，具備在使用者不知情的情況下解密訊息的能力。

此外，密碼學教授格林 (Matthew Green) 指出，XChat 缺乏「前向保密」機制，且尚未經過獨立第三方安全審計。

另一大隱私隱憂在於 Grok AI 的整合：當使用者點擊「Ask Grok」時，該條訊息會以明文形式傳遞給 AI，實際上解除了加密保護。