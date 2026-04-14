盤中速報 - Worldcoin大漲8.27%，報0.32美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過8.27%，最新價格0.32美元，總成交量達0.20億美元，總市值9.17億美元，目前市值排名第 30 名。
近 1 日最高價：0.32美元，近 1 日最低價：0.29美元，流通供給量：2,893,975,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.06%
- 近 1 月：-18.68%
- 近 3 月：-51.72%
- 近 6 月：-69.78%
- 今年以來：-44.44%
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