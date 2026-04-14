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鉅亨速報

盤中速報 - 以太幣大漲8.61%，報2,377.45美元

鉅亨網新聞中心

以太幣(ETH)在過去 24 小時內漲幅超過8.61%，最新價格2,377.45美元，總成交量達12.25億美元，總市值2,868.57億美元，目前市值排名第 2 名。

近 1 日最高價：2,394.71美元，近 1 日最低價：2,175.68美元，流通供給量：120,692,086。

又稱以太坊，是智能合約平台的先驅，設計概念如同一台眾多用戶網路來運轉的公用電腦，為全球提供開源公共區塊鏈技術平台，協助去中心化的應用程式免受審查和篡改的影響。以太坊2.0將導入分片分鏈，將耗能的「工作量證明」轉為較低能源消耗的「權益證明」。目前已於2021年完成「倫敦硬分叉」升級，改變交易費計算方式。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.19%
  • 近 1 月：+4.52%
  • 近 3 月：-34.69%
  • 近 6 月：-46.88%
  • 今年以來：-27.07%

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