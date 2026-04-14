盤中速報 - 頎邦(6147)急跌-3.11%報109.5元，成交26,186張
鉅亨網新聞中心
頎邦(6147-TW)近5分K跌速3.11%，14日09:34報109.5元，成交26,186張，今日跌幅為6.01％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
頎邦(6147-TW)近5日股價上漲38.69% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 13.95%。櫃買市場加權指數 上漲 10.8%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9,842 張
- 外資買賣超：-9,129 張
- 投信買賣超：+14,238 張
- 自營商買賣超：+4,733 張
- 融資增減：+18,587 張
- 融券增減：+878 張
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