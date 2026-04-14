search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 頎邦(6147)急跌-3.11%報109.5元，成交26,186張

鉅亨網新聞中心

頎邦(6147-TW)近5分K跌速3.11%，14日09:34報109.5元，成交26,186張，今日跌幅為6.01％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

頎邦(6147-TW)近5日股價上漲38.69% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 13.95%。櫃買市場加權指數 上漲 10.8%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+9,842 張
  • 外資買賣超：-9,129 張
  • 投信買賣超：+14,238 張
  • 自營商買賣超：+4,733 張
  • 融資增減：+18,587 張
  • 融券增減：+878 張


文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數35946.91+1.38%
頎邦110.5-5.15%

鉅亨贏指標

了解更多

#高盈餘高毛利

偏強
頎邦

84.62%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty