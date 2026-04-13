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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.05%，報9.4258元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間14日05:00，美元/挪威克朗下跌0.1點跌幅達1.05%，暫報9.4258點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.64%
  • 近 1 週：-1.92%
  • 近 3 月：-5.28%
  • 近 6 月：-5.62%
  • 今年以來：-5.24%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.70，本日下跌1.06%
  • 美元/加幣相關性0.67，本日下跌0.34%
  • 美元/瑞郎相關性0.62，本日下跌0.71%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.71，本日下跌0.44%
  • 紐元/美元相關性-0.65，本日下跌0.48%
  • 英鎊/美元相關性-0.65，本日下跌0.34%

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美元/挪威克朗9.4355+0.05%
加幣/美元0.7253+0.03%
澳元/美元0.7100+0.10%
紐元/美元0.5868-0.02%
英鎊/美元1.3506+0.03%

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