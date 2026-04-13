盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5.74%，報400.79美元
鉅亨網新聞中心
Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間14日03:52股價上漲21.77美元，報400.79美元，漲幅5.74%，成交量3,412,091（股），盤中最高價403.06美元、最低價378.25美元。
美股指數盤中表現
Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.04%
- 近 1 月：-14.16%
- 近 3 月：-18.84%
- 近 6 月：-23.22%
- 今年以來：-19.14%
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