search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5.74%，報400.79美元

鉅亨網新聞中心

Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間14日03:52股價上漲21.77美元，報400.79美元，漲幅5.74%，成交量3,412,091（股），盤中最高價403.06美元、最低價378.25美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.04%
  • 近 1 月：-14.16%
  • 近 3 月：-18.84%
  • 近 6 月：-23.22%
  • 今年以來：-19.14%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Crowdstrike控股

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006886.23+1.02%
道瓊指數48218.250.63%
NASDAQ23183.74+1.23%
費城半導體9039.521.68%
Crowdstrike控股402.24+6.13%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty