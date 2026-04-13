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鉅亨速報

盤中速報 - 廣穎(4973)急拉7.06%報85.0元，成交2,215張

鉅亨網新聞中心

廣穎(4973-TW)近5分K漲速7.06%，13日09:21報85.0元，成交2,215張，今日漲幅為8.56％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

廣穎(4973-TW)近5日股價上漲15.15% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 12.93%。櫃買市場加權指數 上漲 9.94%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,633 張
  • 外資買賣超：-3,397 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-236 張
  • 融資增減：+1,361 張
  • 融券增減：-53 張


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