盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額2,225.57億
鉅亨網新聞中心
台股今日半導體業類股表現強勁，10日13:33相關指數上漲2.07%，總成交額2,225.57億元，大盤占比28.35%。
該產業上漲家數53、下跌家數36、平盤家數5。領漲個股台勝科(3532-TW)10日13:30股價上漲15元，報165.5元，漲幅9.97%。
半導體業近5日上漲7.97%，集中市場加權指數上漲7.03%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|+7.97%
|+7.03%
|近一月
|+7.82%
|+8.57%
|近三月
|+16.4%
|+15.1%
|近六月
|+37.05%
|+27.69%
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