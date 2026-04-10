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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額2,225.57億

鉅亨網新聞中心

台股今日半導體業類股表現強勁，10日13:33相關指數上漲2.07%，總成交額2,225.57億元，大盤占比28.35%。

該產業上漲家數53、下跌家數36、平盤家數5。領漲個股台勝科(3532-TW)10日13:30股價上漲15元，報165.5元，漲幅9.97%。

半導體業近5日上漲7.97%，集中市場加權指數上漲7.03%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 +7.97% +7.03%
近一月 +7.82% +8.57%
近三月 +16.4% +15.1%
近六月 +37.05% +27.69%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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台勝科165.5+9.97%

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