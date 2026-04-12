盤中速報 - Space ID大漲11.86%，報0.03美元
鉅亨網新聞中心
Space ID(ID)在過去 24 小時內漲幅超過11.86%，最新價格0.03美元，總成交量達0.09億美元，總市值0.44億美元，目前市值排名第 126 名。
近 1 日最高價：0.04美元，近 1 日最低價：0.03美元，流通供給量：1,308,765,223。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.26%
- 近 1 月：-25.30%
- 近 3 月：-60.03%
- 近 6 月：-70.77%
- 今年以來：-54.17%
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