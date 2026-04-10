鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估上修至0.66元，預估目標價為39.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.64元上修至0.66元，其中最高估值2.02元，最低估值-0.85元，預估目標價為39.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.02(2.02)
|2.31
|2.51
|最低值
|-0.85(-0.85)
|0.12
|0.64
|平均值
|0.68(0.67)
|1.33
|1.48
|中位數
|0.66(0.64)
|1.31
|1.66
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|484.46億
|475.09億
|470.78億
|最低值
|381.19億
|387.36億
|395.05億
|平均值
|413.86億
|425.03億
|430.17億
|中位數
|408.22億
|423.10億
|424.38億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.38
|6.28
|0.82
|1.57
|-3.70
|營業收入
|549.68億
|569.02億
|446.22億
|429.64億
|399.68億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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