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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估上修至0.66元，預估目標價為39.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.64元上修至0.66元，其中最高估值2.02元，最低估值-0.85元，預估目標價為39.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.02(2.02)2.312.51
最低值-0.85(-0.85)0.120.64
平均值0.68(0.67)1.331.48
中位數0.66(0.64)1.311.66

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值484.46億475.09億470.78億
最低值381.19億387.36億395.05億
平均值413.86億425.03億430.17億
中位數408.22億423.10億424.38億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.386.280.821.57-3.70
營業收入549.68億569.02億446.22億429.64億399.68億

詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDOW

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