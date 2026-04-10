盤中速報 - COMP大漲13.4%，報20.73美元

Compound是一個基於以太坊的借貸平台，用戶可依照利率借入或借出加密貨幣，獲得原生代幣cToken，該代幣能再和其他虛擬貨幣資產進行交換。主要實現的業務類似於銀行的「抵押借款」，用戶可以將自己的資產抵押在協定中獲得年化收益，而資產的借出方則需要支出利息。