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鉅亨速報

營收速報 - 光聚晶電(6111)3月營收10.02億元年增率高達115.92％

鉅亨網新聞中心

光聚晶電(6111-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣10.02億元，年增率115.92%，月增率14.57%。

今年1-3月累計營收為29.59億元，累計年增率128.95%。

最新價為44.05元，近5日股價上漲1.51%，相關文化創意產業指數上漲1.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-209 張
  • 外資買賣超：-222 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 10.02億 116% 15%
26/2 8.74億 198% -19%
26/1 10.83億 103% -2%
25/12 11.08億 107% 29%
25/11 8.58億 121% -6%
25/10 9.09億 129% -6%

光聚晶電(6111-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體研發、代理及銷售。線上遊戲經營服務及授權。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收光聚晶電

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