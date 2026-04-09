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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估上修至9.8元，預估目標價為212.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對雪佛龍(CVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.46元上修至9.8元，其中最高估值18.48元，最低估值4.7元，預估目標價為212.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.48(18.48)1516.7518.38
最低值4.7(4.7)6.198.1910.44
平均值10.27(10.07)10.3111.1512.81
中位數9.8(9.46)10.2710.7212.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,816.54億2,351.12億2,324.36億2,332.36億
最低值1,796.00億1,812.35億1,867.55億2,147.75億
平均值2,076.71億2,027.64億2,074.67億2,240.06億
中位數2,040.90億2,013.32億2,068.11億2,240.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.1418.2811.369.726.63
營業收入1,562.91億2,363.68億1,972.17億1,934.71億1,845.34億

詳細資訊請看美股內頁：
雪佛龍(CVX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCVX

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