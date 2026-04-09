鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估上修至9.8元，預估目標價為212.50元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對雪佛龍(CVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.46元上修至9.8元，其中最高估值18.48元，最低估值4.7元，預估目標價為212.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.48(18.48)
|15
|16.75
|18.38
|最低值
|4.7(4.7)
|6.19
|8.19
|10.44
|平均值
|10.27(10.07)
|10.31
|11.15
|12.81
|中位數
|9.8(9.46)
|10.27
|10.72
|12.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,816.54億
|2,351.12億
|2,324.36億
|2,332.36億
|最低值
|1,796.00億
|1,812.35億
|1,867.55億
|2,147.75億
|平均值
|2,076.71億
|2,027.64億
|2,074.67億
|2,240.06億
|中位數
|2,040.90億
|2,013.32億
|2,068.11億
|2,240.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.14
|18.28
|11.36
|9.72
|6.63
|營業收入
|1,562.91億
|2,363.68億
|1,972.17億
|1,934.71億
|1,845.34億
詳細資訊請看美股內頁：
雪佛龍(CVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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