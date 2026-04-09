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鉅亨速報

營收速報 - 長園科(8038)3月營收5,913萬元年增率高達477.79％

鉅亨網新聞中心

長園科(8038-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣5,913萬元，年增率477.79%，月增率-5.34%。

今年1-3月累計營收為1.65億元，累計年增率332.87%。

最新價為39.2元，近5日股價上漲1.78%，相關電子零組件類指數上漲8.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-55 張
  • 外資買賣超：-50 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 5,913萬 478% -5%
26/2 6,246萬 183% 42%
26/1 4,385萬 644% -59%
25/12 1.07億 216% 181%
25/11 3,822萬 32% -5%
25/10 4,026萬 50% -42%

長園科(8038-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發及生產鋰二次電池正極材料。各類高容量鋰電池模組與應用系統。鋰電池及高分子電池製造技術移轉顧問服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收長園科

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