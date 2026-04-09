營收速報 - 長園科(8038)3月營收5,913萬元年增率高達477.79％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為1.65億元，累計年增率332.87%。
最新價為39.2元，近5日股價上漲1.78%，相關電子零組件類指數上漲8.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-55 張
- 外資買賣超：-50 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|5,913萬
|478%
|-5%
|26/2
|6,246萬
|183%
|42%
|26/1
|4,385萬
|644%
|-59%
|25/12
|1.07億
|216%
|181%
|25/11
|3,822萬
|32%
|-5%
|25/10
|4,026萬
|50%
|-42%
長園科(8038-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發及生產鋰二次電池正極材料。各類高容量鋰電池模組與應用系統。鋰電池及高分子電池製造技術移轉顧問服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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