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鉅亨速報

盤後速報 - 宜特(3289)次交易(10)日除息1.2元，參考價149.3元

鉅亨網新聞中心

宜特(3289-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

首日參考價為149.3元，相較今日收盤價150.50元，息值合計為1.2元，股息殖利率0.79%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/10 150.50 1.1959 0.79% 0.0
2026/01/27 124.5 1.0309 0.83% 0.0
2025/11/06 111.0 1.0333 0.93% 0.0
2025/08/05 127.0 1.0015 0.79% 0.0
2025/04/11 91.4 0.9992 1.09% 0.0


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