盤後速報 - 宜特(3289)次交易(10)日除息1.2元，參考價149.3元
鉅亨網新聞中心
宜特(3289-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
首日參考價為149.3元，相較今日收盤價150.50元，息值合計為1.2元，股息殖利率0.79%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/10
|150.50
|1.1959
|0.79%
|0.0
|2026/01/27
|124.5
|1.0309
|0.83%
|0.0
|2025/11/06
|111.0
|1.0333
|0.93%
|0.0
|2025/08/05
|127.0
|1.0015
|0.79%
|0.0
|2025/04/11
|91.4
|0.9992
|1.09%
|0.0
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