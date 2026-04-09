盤後速報 - 峰源-KY(6807)下週(4月16日)除息2.5元，預估參考價39.65元
鉅亨網新聞中心
峰源-KY(6807-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(4月9日)收盤價42.15元計算，預估參考價為39.65元，息值合計為2.5元，股息殖利率5.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
峰源-KY(6807-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為室內家具研發設計生產銷售。其他。近5日股價下跌0.47%，集中市場加權指數上漲4.78%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|42.15
|2.5
|5.93%
|0.0
|2025/07/02
|72.9
|4.5
|6.17%
|0.0
|2024/07/08
|60.5
|2.6
|4.3%
|0.0
|2023/08/03
|28.6
|1.89
|6.61%
|0.0
|2022/07/18
|29.75
|2.37
|7.97%
|0.0
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