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鉅亨速報

盤後速報 - 峰源-KY(6807)下週(4月16日)除息2.5元，預估參考價39.65元

鉅亨網新聞中心

峰源-KY(6807-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(4月9日)收盤價42.15元計算，預估參考價為39.65元，息值合計為2.5元，股息殖利率5.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

峰源-KY(6807-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為室內家具研發設計生產銷售。其他。近5日股價下跌0.47%，集中市場加權指數上漲4.78%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 42.15 2.5 5.93% 0.0
2025/07/02 72.9 4.5 6.17% 0.0
2024/07/08 60.5 2.6 4.3% 0.0
2023/08/03 28.6 1.89 6.61% 0.0
2022/07/18 29.75 2.37 7.97% 0.0

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