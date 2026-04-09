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鉅亨速報

盤後速報 - 威鋒電子(6756)下週(4月16日)除息0.9元，預估參考價70.5元

鉅亨網新聞中心

威鋒電子(6756-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

以今日(4月9日)收盤價71.40元計算，預估參考價為70.5元，息值合計為0.9元，股息殖利率1.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

威鋒電子(6756-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為USB及USB Type–C系列相關控制晶片。近5日股價上漲2.82%，集中市場加權指數上漲4.78%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 71.40 0.89994 1.26% 0.0
2025/04/18 92.5 1.79956 1.95% 0.0
2024/04/18 206.5 1.99802 0.97% 0.0
2023/04/14 235.0 7.4887 3.19% 0.0
2022/04/07 413.0 10.9863 2.66% 0.0

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