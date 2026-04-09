盤後速報 - 威鋒電子(6756)下週(4月16日)除息0.9元，預估參考價70.5元
鉅亨網新聞中心
威鋒電子(6756-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。
以今日(4月9日)收盤價71.40元計算，預估參考價為70.5元，息值合計為0.9元，股息殖利率1.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
威鋒電子(6756-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為USB及USB Type–C系列相關控制晶片。近5日股價上漲2.82%，集中市場加權指數上漲4.78%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|71.40
|0.89994
|1.26%
|0.0
|2025/04/18
|92.5
|1.79956
|1.95%
|0.0
|2024/04/18
|206.5
|1.99802
|0.97%
|0.0
|2023/04/14
|235.0
|7.4887
|3.19%
|0.0
|2022/04/07
|413.0
|10.9863
|2.66%
|0.0
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