盤後速報 - 必應(6625)下週(4月16日)除息5元，預估參考價71.8元
鉅亨網新聞中心
必應(6625-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(4月9日)收盤價76.80元計算，預估參考價為71.8元，息值合計為5.0元，股息殖利率6.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
必應(6625-TW)所屬產業為其他業，主要業務為演唱會製作。硬體設備租賃。近5日股價上漲0.26%，集中市場加權指數上漲4.78%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|76.80
|5.0
|6.51%
|0.0
|2025/06/19
|91.7
|4.0
|4.36%
|0.0
|2024/07/18
|99.9
|3.5
|3.5%
|1.0
|2020/08/26
|36.85
|0.0997
|0.27%
|0.4986
|2019/08/01
|49.85
|1.5
|3.01%
|0.5
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