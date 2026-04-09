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鉅亨速報

盤後速報 - 必應(6625)下週(4月16日)除息5元，預估參考價71.8元

鉅亨網新聞中心

必應(6625-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(4月9日)收盤價76.80元計算，預估參考價為71.8元，息值合計為5.0元，股息殖利率6.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

必應(6625-TW)所屬產業為其他業，主要業務為演唱會製作。硬體設備租賃。近5日股價上漲0.26%，集中市場加權指數上漲4.78%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 76.80 5.0 6.51% 0.0
2025/06/19 91.7 4.0 4.36% 0.0
2024/07/18 99.9 3.5 3.5% 1.0
2020/08/26 36.85 0.0997 0.27% 0.4986
2019/08/01 49.85 1.5 3.01% 0.5

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集中市場加權指數34861.16+0.29%
必應76.8-0.78%

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