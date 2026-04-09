盤中速報 - 阿拉貢大跌8.22%，報0.1095美元

阿拉貢 (ALGO)在過去 24 小時內跌幅超過8.22%，最新價格0.1095美元，總成交量達0.08億美元，總市值9.74億美元，目前市值排名第 28 名。

Algorand由圖靈獎(Turing Award)、哥德爾獎(Gödel Prize)得主、麻省理工學院(MIT)計算機科學教授Silvio Micali發起。採用「純粹的權益證明機制(Pure-Pos)」隨機生產區塊、隨機生成驗證，提升共識速度，無論轉帳給多少人，據說都可以在4.5秒內實現。