盤中速報 - 櫃檯觀光餐旅類指數類股表現疲軟，跌幅2.13%，總成交額0.22億
鉅亨網新聞中心
台股今日觀光餐旅類股表現疲軟，09日09:34相關指數下跌2.13%，總成交額0.22億元，大盤占比0.03%。
該產業上漲家數11、下跌家數17、平盤家數2。領跌個股大略-KY(4804-TW)09日09:30股價下跌0.44元，報4.03元，跌幅9.84%。
櫃檯觀光餐旅類指數近5日下跌0.68%，櫃買市場加權指數上漲6.23%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|櫃檯觀光餐旅類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.68%
|+6.23%
|近一月
|+0.85%
|+11.33%
|近三月
|-2.03%
|+21.83%
|近六月
|-8.6%
|+28.58%
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