search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 櫃檯觀光餐旅類指數類股表現疲軟，跌幅2.13%，總成交額0.22億

鉅亨網新聞中心

台股今日觀光餐旅類股表現疲軟，09日09:34相關指數下跌2.13%，總成交額0.22億元，大盤占比0.03%。

該產業上漲家數11、下跌家數17、平盤家數2。領跌個股大略-KY(4804-TW)09日09:30股價下跌0.44元，報4.03元，跌幅9.84%。

櫃檯觀光餐旅類指數近5日下跌0.68%，櫃買市場加權指數上漲6.23%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 櫃檯觀光餐旅類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.68% +6.23%
近一月 +0.85% +11.33%
近三月 -2.03% +21.83%
近六月 -8.6% +28.58%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數34685.35-0.22%
大略-KY4.03-9.84%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty