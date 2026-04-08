鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃克森美孚(XOM-US)EPS預估下修至9.23元，預估目標價為160.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對埃克森美孚(XOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.41元下修至9.23元，其中最高估值13.17元，最低估值5元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.17(13.17)
|13.8
|14.34
|15.01
|最低值
|5(5)
|7.25
|7.87
|9.8
|平均值
|9.14(9.33)
|9.48
|10.35
|11.69
|中位數
|9.23(9.41)
|9.24
|10.27
|10.97
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6,025.07億
|4,601.37億
|4,805.77億
|3,707.42億
|最低值
|2,891.66億
|3,111.96億
|3,135.21億
|1,754.75億
|平均值
|3,626.50億
|3,482.16億
|3,581.44億
|2,879.11億
|中位數
|3,382.87億
|3,412.56億
|3,495.38億
|3,175.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.39
|13.26
|8.89
|7.84
|6.70
|營業收入
|2,805.10億
|4,004.38億
|3,337.11億
|3,399.08億
|3,239.05億
詳細資訊請看美股內頁：
埃克森美孚(XOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 埃克森美孚(XOM-US)大跌5.72%，報154.54美元
- 盤中速報 - 埃克森美孚(XOM-US)大跌6.16%，報153.82美元
- 盤中速報 - 埃克森美孚(XOM-US)大跌5.49%，報154.91美元
- 盤中速報 - 埃克森美孚(XOM-US)大跌5.55%，報154.81美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇