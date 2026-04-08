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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃克森美孚(XOM-US)EPS預估下修至9.23元，預估目標價為160.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對埃克森美孚(XOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.41元下修至9.23元，其中最高估值13.17元，最低估值5元，預估目標價為160.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.17(13.17)13.814.3415.01
最低值5(5)7.257.879.8
平均值9.14(9.33)9.4810.3511.69
中位數9.23(9.41)9.2410.2710.97

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6,025.07億4,601.37億4,805.77億3,707.42億
最低值2,891.66億3,111.96億3,135.21億1,754.75億
平均值3,626.50億3,482.16億3,581.44億2,879.11億
中位數3,382.87億3,412.56億3,495.38億3,175.16億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.3913.268.897.846.70
營業收入2,805.10億4,004.38億3,337.11億3,399.08億3,239.05億

詳細資訊請看美股內頁：
埃克森美孚(XOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSXOM

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