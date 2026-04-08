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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲5.75%，報8464.12點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日11:54，費城半導體上漲460.25點（或5.75%），暫報8464.12點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.48%
  • 近 1 月：+6.51%
  • 近 3 月：+5.66%
  • 近 6 月：+20.64%
  • 今年以來：+13%

焦點個股


費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲10.39%；科林研發(LRCX-US)上漲9.72%；泰瑞達(TER-US)上漲9.14%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲9.02%；英特爾(INTC-US)上漲8.89%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體8481.155.96%
安可52.5299+10.3%
科林研發245.58+9.46%
泰瑞達354.38+10.6%
Onto Innovation Inc.238.95+9.05%
英特爾58.42+10.4%

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