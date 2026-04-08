盤中速報 - 費城半導體大漲5.75%，報8464.12點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日11:54，費城半導體上漲460.25點（或5.75%），暫報8464.12點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.48%
- 近 1 月：+6.51%
- 近 3 月：+5.66%
- 近 6 月：+20.64%
- 今年以來：+13%
焦點個股
費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲10.39%；科林研發(LRCX-US)上漲9.72%；泰瑞達(TER-US)上漲9.14%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲9.02%；英特爾(INTC-US)上漲8.89%。
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