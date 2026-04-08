外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.12%，報9.5052元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日20:50，美元/挪威克朗下跌0.1078點跌幅達1.12%，暫報9.5052點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.60%
- 近 1 週：-0.52%
- 近 3 月：-4.57%
- 近 6 月：-3.41%
- 今年以來：-4.37%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.71，本日下跌2.67%
- 美元/加幣相關性0.66，本日下跌0.3%
- 美元/瑞郎相關性0.62，本日下跌1.24%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
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