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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.12%，報9.5052元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日20:50，美元/挪威克朗下跌0.1078點跌幅達1.12%，暫報9.5052點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.60%
  • 近 1 週：-0.52%
  • 近 3 月：-4.57%
  • 近 6 月：-3.41%
  • 今年以來：-4.37%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.71，本日下跌2.67%
  • 美元/加幣相關性0.66，本日下跌0.3%
  • 美元/瑞郎相關性0.62，本日下跌1.24%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.69，本日下跌1.25%
  • 英鎊/美元相關性-0.65，本日下跌1.32%
  • 紐元/美元相關性-0.64，本日下跌2.1%

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美元/挪威克朗9.5352-0.81%
加幣/美元0.7212+0.19%
澳元/美元0.7054+1.09%
英鎊/美元1.3443+1.08%
紐元/美元0.5835+1.85%

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