鉅亨速報 - Factset 最新調查：康菲石油(COP-US)EPS預估上修至8.32元，預估目標價為135.50元
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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對康菲石油(COP-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.1元上修至8.32元，其中最高估值12.84元，最低估值2.65元，預估目標價為135.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.84(12.84)
|10.9
|11.44
|13.98
|最低值
|2.65(2.65)
|4.14
|4.61
|8.1
|平均值
|7.92(7.68)
|7.91
|8.56
|9.8
|中位數
|8.32(8.1)
|7.48
|8.6
|8.56
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|771.44億
|733.45億
|726.94億
|713.61億
|最低值
|521.07億
|519.00億
|580.18億
|713.61億
|平均值
|633.84億
|621.14億
|652.31億
|713.61億
|中位數
|628.51億
|615.71億
|655.63億
|713.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.07
|14.57
|9.06
|7.81
|6.35
|營業收入
|460.56億
|785.82億
|560.55億
|546.12億
|587.14億
詳細資訊請看美股內頁：
康菲石油(COP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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