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鉅亨速報

營收速報 - 英業達(2356)3月營收875.63億元年增率高達47.11％

鉅亨網新聞中心

英業達(2356-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣875.63億元，年增率47.11%，月增率71.91%。

今年1-3月累計營收為2,003.11億元，累計年增率27.56%。

最新價為42.65元，近5日股價上漲3.77%，相關電腦週邊上漲4.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3070 張
  • 外資買賣超：-1739 張
  • 投信買賣超：+645 張
  • 自營商買賣超：+4164 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 875.63億 47% 72%
26/2 509.34億 -1% -18%
26/1 618.13億 35% -4%
25/12 643.50億 -11% 23%
25/11 521.56億 -14% -5%
25/10 547.66億 -15% -10%

英業達(2356-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為筆記型電腦。伺服器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收英業達

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