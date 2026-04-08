營收速報 - 愛山林(2540)3月營收6.13億元年增率高達27.58％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為17.24億元，累計年增率-18.86%。
最新價為47.85元，近5日股價下跌-1.95%，相關建材營造上漲0.83%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+986 張
- 外資買賣超：+816 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+170 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|6.13億
|28%
|6%
|26/2
|5.80億
|-33%
|9%
|26/1
|5.31億
|-32%
|-27%
|25/12
|7.29億
|-40%
|26%
|25/11
|5.80億
|-8%
|7%
|25/10
|5.43億
|-70%
|-44%
愛山林(2540-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為(所營事業第32條)H701010住宅及大樓開發租售業.。(所營事業第35條)H703090不動產買賣業.。(所營事業第62條)H704041不動產代銷經紀業.。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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