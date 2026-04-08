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鉅亨速報

營收速報 - 愛山林(2540)3月營收6.13億元年增率高達27.58％

鉅亨網新聞中心

愛山林(2540-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣6.13億元，年增率27.58%，月增率5.67%。

今年1-3月累計營收為17.24億元，累計年增率-18.86%。

最新價為47.85元，近5日股價下跌-1.95%，相關建材營造上漲0.83%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+986 張
  • 外資買賣超：+816 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+170 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 6.13億 28% 6%
26/2 5.80億 -33% 9%
26/1 5.31億 -32% -27%
25/12 7.29億 -40% 26%
25/11 5.80億 -8% 7%
25/10 5.43億 -70% -44%

愛山林(2540-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為(所營事業第32條)H701010住宅及大樓開發租售業.。(所營事業第35條)H703090不動產買賣業.。(所營事業第62條)H704041不動產代銷經紀業.。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收愛山林

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