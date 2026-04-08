營收速報 - 千附(8383)3月營收4.23億元年增率高達58.16％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為10.05億元，累計年增率23.63%。
最新價為45.25元，近5日股價上漲2.43%，相關半導體類指數上漲6.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+424 張
- 外資買賣超：+385 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+39 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|4.23億
|58%
|57%
|26/2
|2.69億
|4%
|-14%
|26/1
|3.12億
|9%
|-20%
|25/12
|3.89億
|37%
|27%
|25/11
|3.06億
|-29%
|11%
|25/10
|2.77億
|33%
|8%
千附(8383-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1.精密零組件整合製造。2.廠務系統工程。3.鞋機生產銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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