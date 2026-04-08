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鉅亨速報

營收速報 - 千附(8383)3月營收4.23億元年增率高達58.16％

鉅亨網新聞中心

千附(8383-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣4.23億元，年增率58.16%，月增率57.39%。

今年1-3月累計營收為10.05億元，累計年增率23.63%。

最新價為45.25元，近5日股價上漲2.43%，相關半導體類指數上漲6.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+424 張
  • 外資買賣超：+385 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+39 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 4.23億 58% 57%
26/2 2.69億 4% -14%
26/1 3.12億 9% -20%
25/12 3.89億 37% 27%
25/11 3.06億 -29% 11%
25/10 2.77億 33% 8%

千附(8383-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1.精密零組件整合製造。2.廠務系統工程。3.鞋機生產銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收千附

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