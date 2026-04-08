盤後速報 - 中磊(5388)次交易(9)日除息2.5元，參考價79.1元
鉅亨網新聞中心
中磊(5388-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
首日參考價為79.1元，相較今日收盤價81.60元，息值合計為2.5元，股息殖利率3.06%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/09
|81.60
|2.5
|3.06%
|0.0
|2025/03/27
|129.5
|4.6
|3.55%
|0.0
|2024/03/29
|144.0
|4.99991
|3.47%
|0.0
|2023/04/13
|94.3
|4.5
|4.77%
|0.0
|2022/04/07
|81.0
|2.4
|2.96%
|0.0
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