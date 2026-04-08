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鉅亨速報

盤後速報 - 中磊(5388)次交易(9)日除息2.5元，參考價79.1元

鉅亨網新聞中心

中磊(5388-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

首日參考價為79.1元，相較今日收盤價81.60元，息值合計為2.5元，股息殖利率3.06%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/09 81.60 2.5 3.06% 0.0
2025/03/27 129.5 4.6 3.55% 0.0
2024/03/29 144.0 4.99991 3.47% 0.0
2023/04/13 94.3 4.5 4.77% 0.0
2022/04/07 81.0 2.4 2.96% 0.0


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