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鉅亨速報

盤後速報 - 科嶠(4542)次交易(9)日除息0.93元，參考價171.07元

鉅亨網新聞中心

科嶠(4542-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.93元。

首日參考價為171.07元，相較今日收盤價172.00元，息值合計為0.93元，股息殖利率0.54%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/09 172.00 0.9346 0.54% 0.0
2025/04/09 62.3 0.9989 1.6% 0.0
2024/07/03 77.0 1.5 1.95% 0.0
2023/06/30 26.8 0.5 1.87% 0.0
2022/06/30 25.9 1.0 3.86% 0.0


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