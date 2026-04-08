盤後速報 - 科嶠(4542)次交易(9)日除息0.93元，參考價171.07元
鉅亨網新聞中心
科嶠(4542-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.93元。
首日參考價為171.07元，相較今日收盤價172.00元，息值合計為0.93元，股息殖利率0.54%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/09
|172.00
|0.9346
|0.54%
|0.0
|2025/04/09
|62.3
|0.9989
|1.6%
|0.0
|2024/07/03
|77.0
|1.5
|1.95%
|0.0
|2023/06/30
|26.8
|0.5
|1.87%
|0.0
|2022/06/30
|25.9
|1.0
|3.86%
|0.0
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