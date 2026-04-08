營收速報 - 太欣(5302)3月營收235萬元年增率高達132.9％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為678萬元，累計年增率143.36%。
最新價為10.9元，近5日股價下跌-0.93%，相關半導體類指數上漲6.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-78 張
- 外資買賣超：-79 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|235萬
|133%
|18%
|26/2
|200萬
|69%
|-18%
|26/1
|243萬
|308%
|17%
|25/12
|207萬
|128%
|25%
|25/11
|166萬
|122%
|-16%
|25/10
|197萬
|95%
|-2%
太欣(5302-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路研究發展.設計。積體電路製造。積體電路銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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