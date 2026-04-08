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鉅亨速報

營收速報 - 太欣(5302)3月營收235萬元年增率高達132.9％

鉅亨網新聞中心

太欣(5302-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣235萬元，年增率132.9%，月增率17.62%。

今年1-3月累計營收為678萬元，累計年增率143.36%。

最新價為10.9元，近5日股價下跌-0.93%，相關半導體類指數上漲6.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-78 張
  • 外資買賣超：-79 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 235萬 133% 18%
26/2 200萬 69% -18%
26/1 243萬 308% 17%
25/12 207萬 128% 25%
25/11 166萬 122% -16%
25/10 197萬 95% -2%

太欣(5302-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路研究發展.設計。積體電路製造。積體電路銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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