盤中速報 - JOE大漲77.14%，報0.06美元
鉅亨網新聞中心
JOE(JOE)在過去 24 小時內漲幅超過77.14%，最新價格0.06美元，總成交量達0.12億美元，總市值0.26億美元，目前市值排名第 157 名。
近 1 日最高價：0.08美元，近 1 日最低價：0.04美元，流通供給量：403,574,248。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.69%
- 近 1 月：-0.82%
- 近 3 月：-45.73%
- 近 6 月：-77.46%
- 今年以來：-45.32%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - LayerZero大漲16.06%，報2.07美元
- 盤中速報 - 阿拉貢大漲9.44%，報0.124美元
- 盤中速報 - Arbitrum大漲8.94%，報0.1美元
- 盤中速報 - 達世幣大漲9.02%，報33.2美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇