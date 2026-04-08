外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌1.16%，報17.4863元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日14:30，美元/墨西哥披索下跌0.205點跌幅達1.16%，暫報17.4863點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.47%
- 近 1 週：-1.24%
- 近 3 月：-1.53%
- 近 6 月：-3.72%
- 今年以來：-1.62%
美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/南非蘭特相關性0.83，本日下跌2.21%
- 美元/新加坡幣相關性0.74，本日下跌0.73%
- 美元/瑞典克朗相關性0.73，本日下跌1.62%
美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對
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