盤中速報 - 哈希圖大漲8.14%，報0.0939美元
鉅亨網新聞中心
哈希圖(HBAR)在過去 24 小時內漲幅超過8.14%，最新價格0.0939美元，總成交量達0.13億美元，總市值41.95億美元，目前市值排名第 16 名。
近 1 日最高價：0.0944美元，近 1 日最低價：0.0858美元，流通供給量：43,303,421,565。
Hedera Hashgraph被稱為“ Internet的信任層”，是一個公共網絡，允許個人和企業創建強大的分散式應用程式（DApps）。它旨在成為一個更公平，更高效的系統，消除了舊的基於區塊鏈的平臺所面臨的一些局限性，例如性能低下和不穩定。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.12%
- 近 1 月：-6.88%
- 近 3 月：-27.45%
- 近 6 月：-60.18%
- 今年以來：-23.50%
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