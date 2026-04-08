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鉅亨速報

盤中速報 - 華新科(2492)大漲7.02%，報122元

鉅亨網新聞中心

華新科(2492-TW)08日12:39股價上漲8元，報122.0元，漲幅7.02%，成交5,727張。

華新科(2492-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。積層陶瓷及圓板電容、晶片電阻及保險絲、電感、射頻元件製造銷售。高壓、高頻與精密電容，車用與工業用特殊電阻及陶瓷粉末製造加工。

近5日股價下跌2.56%，集中市場加權指數上漲4.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5,771 張
  • 外資買賣超：-5,803 張
  • 投信買賣超：+53 張
  • 自營商買賣超：-21 張
  • 融資增減：+80 張
  • 融券增減：-71 張

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