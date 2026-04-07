盤中速報 - LayerZero大漲12.72%，報2.05美元
鉅亨網新聞中心
LayerZero(ZRO)在過去 24 小時內漲幅超過12.72%，最新價格2.05美元，總成交量達0.08億美元，總市值6.22億美元，目前市值排名第 39 名。
近 1 日最高價：2.07美元，近 1 日最低價：1.74美元，流通供給量：303,720,315。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.79%
- 近 1 月：-7.42%
- 近 3 月：+25.74%
- 近 6 月：-26.71%
- 今年以來：+37.98%
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