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鉅亨速報

營收速報 - 安國(8054)3月營收5.19億元年增率高達232.49％

鉅亨網新聞中心

安國(8054-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣5.19億元，年增率232.49%，月增率79.8%。

今年1-3月累計營收為17.03億元，累計年增率346.79%。

最新價為90.4元，近5日股價下跌-4.96%，相關半導體類指數下跌-1.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+397 張
  • 外資買賣超：+453 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-56 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 5.19億 232% 80%
26/2 2.89億 155% -68%
26/1 8.96億 699% 130%
25/12 3.89億 56% -0%
25/11 3.90億 37% 89%
25/10 2.07億 30% -30%

安國(8054-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路 (Application Specific IC, ASIC) 設計服務。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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