營收速報 - 安國(8054)3月營收5.19億元年增率高達232.49％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為17.03億元，累計年增率346.79%。
最新價為90.4元，近5日股價下跌-4.96%，相關半導體類指數下跌-1.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+397 張
- 外資買賣超：+453 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-56 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|5.19億
|232%
|80%
|26/2
|2.89億
|155%
|-68%
|26/1
|8.96億
|699%
|130%
|25/12
|3.89億
|56%
|-0%
|25/11
|3.90億
|37%
|89%
|25/10
|2.07億
|30%
|-30%
安國(8054-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路 (Application Specific IC, ASIC) 設計服務。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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