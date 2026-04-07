營收速報 - 鑫龍騰(3188)3月營收6.45億元年增率高達1427.77％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為16.04億元，累計年增率888.43%。
最新價為27.5元，近5日股價下跌0%，相關建材營造股價指數下跌-0.42%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-594 張
- 外資買賣超：-542 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-52 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|6.45億
|1428%
|79%
|26/2
|3.61億
|508%
|-40%
|26/1
|5.98億
|885%
|179%
|25/12
|2.14億
|383%
|14%
|25/11
|1.87億
|149%
|-54%
|25/10
|4.08億
|823%
|-22%
鑫龍騰(3188-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。建材批發業。一般廣告服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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