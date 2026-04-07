search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 鑫龍騰(3188)3月營收6.45億元年增率高達1427.77％

鉅亨網新聞中心

鑫龍騰(3188-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣6.45億元，年增率1427.77%，月增率78.83%。

今年1-3月累計營收為16.04億元，累計年增率888.43%。

最新價為27.5元，近5日股價下跌0%，相關建材營造股價指數下跌-0.42%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-594 張
  • 外資買賣超：-542 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-52 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 6.45億 1428% 79%
26/2 3.61億 508% -40%
26/1 5.98億 885% 179%
25/12 2.14億 383% 14%
25/11 1.87億 149% -54%
25/10 4.08億 823% -22%

鑫龍騰(3188-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。建材批發業。一般廣告服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報3月營收鑫龍騰

相關行情

台股首頁我要存股
鑫龍騰27.5-0.36%
美元/台幣31.967-0.02%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty