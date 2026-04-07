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鉅亨速報

盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額6.66億

鉅亨網新聞中心

台股今日文化創意業類股表現強勁，07日11:34相關指數上漲2.02%，總成交額6.66億元，大盤占比0.5%。

該產業上漲家數9、下跌家數14、平盤家數3。領漲個股華義(3086-TW)07日11:34股價上漲30.5元，報337.5元，漲幅9.93%。

文化創意產業指數近5日上漲0.41%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.41% -0.78%
近一月 +2.52% +3.72%
近三月 +2.54% +13.95%
近六月 -5.95% +20.57%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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