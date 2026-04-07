盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額6.66億
鉅亨網新聞中心
台股今日文化創意業類股表現強勁，07日11:34相關指數上漲2.02%，總成交額6.66億元，大盤占比0.5%。
該產業上漲家數9、下跌家數14、平盤家數3。領漲個股華義(3086-TW)07日11:34股價上漲30.5元，報337.5元，漲幅9.93%。
文化創意產業指數近5日上漲0.41%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.41%
|-0.78%
|近一月
|+2.52%
|+3.72%
|近三月
|+2.54%
|+13.95%
|近六月
|-5.95%
|+20.57%
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