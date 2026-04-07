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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額131.56億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現強勁，07日09:34相關指數上漲2.05%，總成交額131.56億元，大盤占比7.75%。

該產業上漲家數27、下跌家數7、平盤家數9。領漲個股圓展(3669-TW)07日09:30股價上漲3.25元，報35.95元，漲幅9.94%。

通信網路近5日下跌0.92%，集中市場加權指數上漲0.17%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路 集中市場加權指數
近一週 -0.92% +0.17%
近一月 +2.38% -3.06%
近三月 +12.26% +6.53%
近六月 +14.86% +21.72%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數32981.1+1.25%
圓展35.95+9.94%

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