盤中速報 - 通信網路類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額131.56億
鉅亨網新聞中心
台股今日通信網路業類股表現強勁，07日09:34相關指數上漲2.05%，總成交額131.56億元，大盤占比7.75%。
該產業上漲家數27、下跌家數7、平盤家數9。領漲個股圓展(3669-TW)07日09:30股價上漲3.25元，報35.95元，漲幅9.94%。
通信網路近5日下跌0.92%，集中市場加權指數上漲0.17%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.92%
|+0.17%
|近一月
|+2.38%
|-3.06%
|近三月
|+12.26%
|+6.53%
|近六月
|+14.86%
|+21.72%
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