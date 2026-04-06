盤中速報 - Ethena大漲9.3%，報0.08美元
鉅亨網新聞中心
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過9.3%，最新價格0.08美元，總成交量達0.13億美元，總市值7.12億美元，目前市值排名第 35 名。
近 1 日最高價：0.09美元，近 1 日最低價：0.08美元，流通供給量：8,492,187,500。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.07%
- 近 1 月：-22.61%
- 近 3 月：-68.43%
- 近 6 月：-86.56%
- 今年以來：-62.73%
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