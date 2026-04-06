盤中速報 - 文件幣大漲8.57%，報0.89美元
鉅亨網新聞中心
文件幣(FIL)在過去 24 小時內漲幅超過8.57%，最新價格0.89美元，總成交量達0.07億美元，總市值6.64億美元，目前市值排名第 38 名。
近 1 日最高價：0.89美元，近 1 日最低價：0.81美元，流通供給量：758,417,225。
Filecoin是一個去中心化的檔案儲存和共用系統，利用區塊鏈技術來保護資料的完整性。該區塊鏈建立在「複製證明」和「時空證明」上，用戶可將儲存空間租借給其他用戶，能以更快的速度提供所需資料者將會得到手續費獎勵，鼓勵節點複製並保存檔案。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.04%
- 近 1 月：-13.19%
- 近 3 月：-46.70%
- 近 6 月：-64.73%
- 今年以來：-42.75%
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