鉅亨網新聞中心 2026-04-06 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。

24小時跌幅：TRU(TRU)24小時跌幅31.8%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

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近一週漲幅：SXP(SXP)近一週漲幅43.6%；IDEX(IDEX)近一週漲幅27.9%；AMP(AMP)近一週漲幅20.3%。