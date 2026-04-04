盤中速報 - 唯鏈幣大漲8.25%，報0.00748美元
鉅亨網新聞中心
唯鏈幣(VET)在過去 24 小時內漲幅超過8.25%，最新價格0.00748美元，總成交量達0.06億美元，總市值6.44億美元，目前市值排名第 38 名。
近 1 日最高價：0.00772美元，近 1 日最低價：0.00689美元，流通供給量：85,985,041,177。
VeChain是一個建構在區塊鏈上的供應鏈平台，旨在使用分佈式治理和物聯網技術，解決供應鏈管理層面的主要問題。目的是提高供應鏈的效率，可追溯性和透明度，降低成本的同時，賦予個人用戶更多的主控權。其平台使用兩種代幣：屬於權益證明的VET和智慧合約層的VTHO。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.04%
- 近 1 月：-6.11%
- 近 3 月：-42.31%
- 近 6 月：-69.51%
- 今年以來：-36.79%
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