盤中速報 - 唯鏈幣大漲8.25%，報0.00748美元

VeChain是一個建構在區塊鏈上的供應鏈平台，旨在使用分佈式治理和物聯網技術，解決供應鏈管理層面的主要問題。目的是提高供應鏈的效率，可追溯性和透明度，降低成本的同時，賦予個人用戶更多的主控權。其平台使用兩種代幣：屬於權益證明的VET和智慧合約層的VTHO。