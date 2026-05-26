盤中速報 - Saga大跌16.11%，報0.02美元
鉅亨網新聞中心
Saga(SAGA)在過去 24 小時內跌幅超過16.11%，最新價格0.02美元，總成交量達0.13億美元，總市值0.08億美元，目前市值排名第 199 名。
近 1 日最高價：0.02美元，近 1 日最低價：0.02美元，流通供給量：367,417,329。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.91%
- 近 1 月：+28.91%
- 近 3 月：-25.15%
- 近 6 月：-73.91%
- 今年以來：-62.76%
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