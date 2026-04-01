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鉅亨速報

投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心

1. 投信累計買超 5 日的股票
台新新光金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW)、華邦電 (2344-TW)、華通 (2313-TW)、國泰金 (2882-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
台新新光金 (2887-TW)、華邦電 (2344-TW)、中信金 (2891-TW)、華通 (2313-TW)、國泰金 (2882-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
台新新光金 (2887-TW)、華邦電 (2344-TW)、中信金 (2891-TW)、大聯大 (3702-TW)、國泰金 (2882-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
華邦電 (2344-TW)、台新新光金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW)、南亞 (1303-TW)、大聯大 (3702-TW)


5. 投信當日 (31) 買超的股票
華邦電 (2344-TW)、台新新光金 (2887-TW)、大聯大 (3702-TW)、中信金 (2891-TW)、華通 (2313-TW)
 


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台新新光金23.15-2.53%
中信金51.3-1.16%
華邦電90.2-3.01%
華通248-5.70%
國泰金70.3-0.14%
大聯大88-2.65%
南亞73.9-9.21%

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