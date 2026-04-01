鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺矽(6223-TW)EPS預估上修至60.76元，預估目標價為4050元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對旺矽(6223-TW)做出2026年EPS預估：中位數由60.43元上修至60.76元，其中最高估值69.17元，最低估值52.72元，預估目標價為4050元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|69.17(66.16)
|117.06
|最低值
|52.72(52.72)
|59.2
|平均值
|60.25(59.28)
|95.34
|中位數
|60.76(60.43)
|96.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|22,397,000
|36,223,000
|最低值
|18,728,000
|20,601,000
|平均值
|20,841,100
|29,658,640
|中位數
|20,717,000
|30,204,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,176,648
|2,301,359
|1,311,899
|1,213,625
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,371,181
|10,171,861
|8,147,112
|7,439,175
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6223/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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