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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺矽(6223-TW)EPS預估上修至60.76元，預估目標價為4050元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對旺矽(6223-TW)做出2026年EPS預估：中位數由60.43元上修至60.76元，其中最高估值69.17元，最低估值52.72元，預估目標價為4050元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值69.17(66.16)117.06
最低值52.72(52.72)59.2
平均值60.25(59.28)95.34
中位數60.76(60.43)96.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值22,397,00036,223,000
最低值18,728,00020,601,000
平均值20,841,10029,658,640
中位數20,717,00030,204,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,176,6482,301,3591,311,8991,213,625
營業收入
(單位：新台幣千元)		13,371,18110,171,8618,147,1127,439,175

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6223/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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