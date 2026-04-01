鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至7.84元，預估目標價為394元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景碩(3189-TW)做出2026年EPS預估：中位數由7.74元上修至7.84元，其中最高估值14.34元，最低估值5.69元，預估目標價為394元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|14.34(14.34)
|26.17
|33.94
|最低值
|5.69(5.11)
|8.7
|33.94
|平均值
|8.33(8.03)
|14.7
|33.94
|中位數
|7.84(7.74)
|13.07
|33.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|54,369,030
|74,883,250
|93,338,530
|最低值
|47,773,000
|55,033,350
|93,338,530
|平均值
|49,931,690
|62,626,150
|93,338,530
|中位數
|49,272,520
|61,862,000
|93,338,530
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,595,936
|48,889
|47,516
|6,976,792
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,351,096
|30,534,979
|26,832,187
|41,626,486
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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