盤中速報 - Alphabet公司(A)(GOOGL-US)大漲5.01%，報287.2美元
鉅亨網新聞中心
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)截至台北時間01日01:15股價上漲13.7美元，報287.20美元，漲幅5.01%，成交量18,001,202（股），盤中最高價287.21美元、最低價277.09美元。
美股指數盤中表現
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.46%
- 近 1 月：-12.27%
- 近 3 月：-12.86%
- 近 6 月：+12.51%
- 今年以來：-12.62%
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