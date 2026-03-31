盤中速報 - 群聯(8299)急拉3.59%報1590.0元，成交4,799張
鉅亨網新聞中心
群聯(8299-TW)近5分K漲速3.59%，31日10:13報1590.0元，成交4,799張，今日跌幅為0.93％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
群聯(8299-TW)近5日股價下跌10.83% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 0.77%。櫃買市場加權指數 上漲 1.07%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,453 張
- 外資買賣超：+5,316 張
- 投信買賣超：-3,697 張
- 自營商買賣超：-166 張
- 融資增減：-2,220 張
- 融券增減：+57 張
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